Чебоксары, 30 сентября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Новая волна губернаторских отставок докатилась до Чувашии, едва задев главу региона Михаила Игнатьева и окатив небольшую кучку отъявленных оппозиционеров да нескольких журналистов, примеряющих Игнатьеву знаменитый «парик Николая Фёдорова», который стал своего рода символом отставки первого президента. Околокремлёвские политологические «клубы» уже успели опустить главу Чувашии в своих рейтингах, а некоторые — на критично низкую позицию, за которой — только два губернатора ПФО, теперь уже уволенных (самарский Николай Меркушкин и нижегородский Валерий Шанцев). Впрочем, даже последнее место не мешало марийскому главе Леониду Маркелову (тоже уже бывшему и теперь находящемуся в СИЗО) очень долгое время занимать свою должность. Однако Игнатьев, скорее всего, сможет досидеть до окончания своего срока, если не произойдёт нечто экстраординарное в бедной республике. Например, не поддастся эксцентричному поведению Маркелова и не начнёт писать стихи, как тот или Алексей Улюкаев (хотя книга «Мысли вслух» под соавторством Игнатьева уже вышла). Или, к примеру, не обнаружится, что социологические замеры по Чувашии — сомнительные, как в Самарской области, где на «личного социолога» Меркушкина ФСБ возбудила уголовное дело — аккурат в разгар слухов и за пару дней до отставки губернатора. Осталось только следить за силовиками и за чувашской компанией «Социс», которая на этой неделе выиграла тендер на проведение социологического опроса стоимостью почти 1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Флаг Чувашии

Выигранные почти 1 млн рублей «Социса» и инкриминируемое самарскому социологу присвоение 9,6 млн рублей — цифры несопоставимые, как, конечно, и сами регионы. Возможно, о добропорядочности компании может свидетельствовать и её скромность: администрация главы Чувашии разыгрывала на проведение социологического исследования по теме «Общественно-политическая ситуация в Чувашской Республике» 1 280 000 рублей. «Социс» согласился на 960 тыс. Не то что пермская «Эс ай эс корпорейшн», готовившаяся освоить все деньги. То есть бюджетная экономия составила 20%. Как и два года назад, в 2015 году, когда ООО «Социс» выиграло конкурс за абсолютно те же деньги с абсолютно тем же предложением. В 2015, напомним, у Михаила Игнатьева проходили выборы. Сейчас у руководителей и учредителей «Социса» ответственность выше — президентские выборы. В составе учредителей ООО — шесть человек, среди которых Борцовы Олег и Дмитрий Геннадьевичи. Генеральный директор — Дмитрий Борцов.

«Соцису» заодно неплохо было бы поинтересоваться у респондентов, как они относятся к республиканскому парламенту. Главе Чувашии тоже было бы небезынтересно. Потому что последняя сессия, состоявшаяся на этой неделе, позволила сделать несколько открытий: мастодонты чувашской политики стареют и становятся всё невнятнее, а нарождающаяся молодежь актёрствует так, что ей не веришь. Нет ни полемики, достойной лиц высшего законодательного органа, ни элементарной вежливости — какая-то суетность и междоусобная грызня. И это при свидетелях (заседание транслируется в интернете и хранится на сайте — можно удостовериться). Где вежливые люди периода, когда в парламенте заседал, например, директор «Элары» Глеб Ильенко? Где искромётность времён депутатства директора новочебоксарского завода стройматериалов Алексея Бартышева? Где масштабность спикерства Михаила Михайловского или тяжеловесность другого спикера — промышленника Юрия Попова? С уходом молодых харизматичных политиков — Олега Николаева, Николая Малова, Дмитрия Евсеева (все в Госдуме, первые двое — депутаты, третий — помощник депутата) — в чувашском парламенте надежда только… на врача. На главного врача федерального центра травматологии Николая Николаева, который оказался во всём хорош — и в профессии, и на депутатской общественной ниве, и у микрофона. Для кого-то всё творящееся в Госсовете — открытие, а для нового прокурора Чувашии Василия Пословского, похоже, — откровение.

Господин Пословский, блиставший прекрасным слогом и чувством юмора во время своего утверждения, на этот раз словно потерял дар речи, напоминая по образности изложения Виктора Черномырдина или его чувашского «варианта» Александра Иванова, главу мининформполитики.

«Надо соображать … кто об кого ноги вытирает, — еле сдерживался прокурор. — Корректно, с умом и исходя из правосознания… Кого, куда, за что и почему… и не отдают отчёт… Это до поры. Всему своё время». В общем, пригрозил, но не понятно кому.

«Лучше всё по уму. Лучше по-деловому и строить отношения — лучше, полезнее и деловитее», — заключил прокурор республики и практически сразу покинул депутатское собрание.

Возмутило прокурора Чувашии выступление опытного депутата Игоря Молякова («Справедливая Россия»), который поднял вопрос о своей зарплатной должности. Как известно, фракцию справороссов вконец измотали этим вопросом, девять месяцев на ходу придумывая сценарий, превращая неисполнение федерального закона в детективный сериал. Есть и представление прокуратуры Чувашии о необходимости выделить партии руководящую должность в парламенте. На него как раз и сослался Моляков, в сердцах высказавшись, как законодательный орган региона позволяет себе «вытирать ноги» о федеральный надзорный орган… Но через девять месяцев только женщины рожают — и парламент в очередной раз не дал «Справедливой России» зарплатную должность заместителя руководителя любого комитета, поделив их между другими партиями.

Особенно занимательны были обвинения в хамелеонстве Молякова, меняющему как перчатки и партии, и комитеты, а также клонировании депутатских запросов.

«В 24 адреса!» — восклицал политический старожил Пётр Краснов (потерял в новом созыве зарплатную должность, долгое время молчал, но на этот раз прорвало — прорвали?), попутно признавшись, что было время, когда во власти он получал сразу четыре зарплаты! И лично он «выгнал бы такого работника через три дня»: это ж сколько чиновникам работы! На это Моляков проронил, что делает это не от хороших ответов, а от «отписок чиновников», и пишет потому, что другие депутаты не работают. В общем, был чрезвычайно дипломатичен.

Что до смены комитетов и хамелеонства отдельных депутатов, то, например, единороссу, известной спортсменке-ходочке Елене Николаевой ничто не помешало «перебежать» на зарплатную должность в другой комитет прямо на этой же сессии. Свой «ход» (из социального комитета в экономико-агропромышленный) она объяснила просто: теперь живёт снова в деревне и интересы крестьянства ей близки. Да, и ещё Николаева как бы покаялась:

«Я не святая. Надо к этому стремиться. Святыми не рождаются, а становятся. Всё делается по воле Божьей. Если проголосуете, я буду совершенством. Или совершенствоваться», — сказала олимпийская чемпионка в Атланте, очень напомнив ту в России, кто в последнее время носится со святостью. Чувашская Поклонская? — промелькнуло у многих в предвкушении будущих акций.

Однако в истории с оплаченными кадрами самое примечательное, что было и есть — это персона справоросса Сергея Семёнова. Ему даже без его воли с самого начала отдали зарплатную руководящую должность в парламенте — но опротестовала и партия, и суд. И сейчас, после отказа Молякова занять вновь созданную оплачиваемую должность, с небольшим окладом и шатким статусом (депутаты парламента, где большинство у «Единой России», могут в любой момент лишить должности голосованием на сессии), Семёнову всё-таки дали руководящую должность заместителя руководителя комитета. И он принял «корочку», с трудом скрывая испуг в голосе: это же работа на безвозмездной основе… Ну, это как закон трактовать — должность-то руководящая. Закон, как известно, что дышло.

Для народа же избранники выбрали уполномоченного по правам человека в Чувашии. Им стала Надежда Прокопьева, бывший министр юстиции Чувашии, последние полгода работавшая руководителем аппарата Госсовета.

Ещё одно небольшое утешение для народа Чувашии, который с 2017 года будет платить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Эта же участь постигнет и юрлиц — правда, только с 2019 года и не такими драконовскими ставками, как в других российских регионах. Под новый порядок попадают 321 объект, имеющий площади свыше 1 тыс. кв. метров. Поэтому и шла борьба между бизнес-сообществом, которое чрезвычайно широко представлено в Госсовете, и правительством Чувашии. Ведь в первых строчках рейтинга-321 — например, владельцы пивоваренного завода «Букета Чувашии» во главе с депутатом Олегом Мешковым. На сессии он, конечно, не выступал, зато слезами полил свою речь теперь уже единоросс из Новочебоксарска Владимир Михайлов, который очень сокрушался по грядущему обременению через два года и пожаловался, что вынужден голосовать «с тяжёлым сердцем».

Скрепя сердце, законопроект депутаты приняли.

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