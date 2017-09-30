Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Мавзолей на Красной площади в Москве не мешает и не может мешать нормальному развитию России, как не помешал он развитию Китая, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», проходящей в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Станислав Матяшов ИА Красная весна Конференция «Октябрьская революция мифы и реальность»

По его словам, заявления о том, что Мавзолей Ленина является препятствием к развитию России, опровергаются самой реальностью.

«Вопрос не в том, как описывать Мавзолей, а в том, что его называют препятствием к развитию России. Не будет Мавзолея, все будет хорошо», — сказал политолог.

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Кургинян напомнил, что в Китае мавзолей на площади Тяньаньмэнь никаким образом не мешает развиваться стране. И Китай вот-вот станет державой номер один в мире, несмотря на то, что в сердце Пекина стоит мавзолей Мао Цзе Дуна.

«Никто в Китае не старается возвращаться к маоизму, может быть, какие-то группы есть, но он не является главной тенденцией развития Китая. Стоит Мавзолей, почему он мешает развитию КНР?», — задается вопросом лидер движения «Суть времени».

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То есть, никому в мире наличие подобных захоронений не мешает развиваться. А России — мешает, странный тезис, подчеркнул политолог. Кроме того, никто не рассматривает вообще тенденцию, а что такое Мавзолей?

«Это что, только вот большевики изобрели для своего вождя? А суфийских мавзолеев не было? А в других странах мавзолеев и соответствующих погребений, в том числе и в Европе, нет?», — сказал Кургинян, напомнив, что есть, и никто не говорит о том, что они мешают.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, проходит 30 сентября в Ростове-на-Дону. Ранее аналогичные конференции всероссийское движение «Суть времени» провело в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Самаре.