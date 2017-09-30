Симферополь, 30 сентября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Крыму отреагировали на судебные претензии Украины к российской власти из-за строительства моста через Керченский пролив. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 сентября, вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, сообщает РИА Новости.

Most.life Концептуальное изображение Крымского (Керченского) моста

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства моста через Керченский пролив. Порошенко утверждает, что мост якобы наносит экологический ущерб.

Полонский иронично отметил, что нынешние власти некогда большой и хорошей страны — Украины — способны только давать поручения. Саму идею подать на Россию в суд он назвал «гиблым делом».

«Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не буду, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией», — сказал Полонский.

Он подчеркнул, что никакие иски и никакие претензии, особенно со стороны такого недогосударства как Украина, неспособны остановить историческую стройку Крымского моста.

Полонский уверен, что граждане Российской Федерации и гости страны будут с удовольствием ездить по новому мосту.

Напомним, мост, который должен соединить Крым с материковой частью России будет самым длинным в стране — его длина составит 19 километров. Автомобильное движение по новому мосту должно открыться в декабре 2018 года.