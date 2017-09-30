Омск, 30 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова Юлия Соколенко не подтвердила появившуюся сегодня, 30 сентября, в СМИ информацию о том, что Назаров отправлен в отставку.

Kremlin.ru Виктор Назаров

«Эту информацию не подтверждаю. Губернатор работает, он находится в Омске. Сегодня был в прямом эфире «12 канала» в связи с благотворительным марафоном в поддержку Большереченского зоопарка», — сказала Соколенко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

На вопрос, отправили ли Назарова в отставку, она ответила отрицательно.

О том, что принято решение о досрочной отставке главы Омской области, сообщает сегодня, 30 сентября, РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента.

«Да, в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе», — цитирует информагентство слова источника.

Напомним, за минувшую неделю в отставку ушли несколько глав регионов. Это Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Игорь Кошин (Ненецкий АО), Виктор Толоконский (Красноярский край). Кроме того, Рамазан Абдулатипов (Дагестан) ранее самостоятельно объявил о намерении подать в отставку.

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Примечательно, что по версии ряда политологов в скором времени в отставку могут уйти главы ещё нескольких регионов. И в этом «списке на выбывание» значится и губернатор Омской области Виктор Назаров.

Омский общественный деятель Татьяна Шнейдер ранее в интервью ИА REGNUM спрогнозировала, что отставка Назарова неизбежна и произойдёт уже до конца 2017 года. По её мнению, у Виктора Назарова нет сильной команды, которая смогла бы переломить ситуацию в регионе.

Справка: Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы Большереченского района Омской области. Окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение». В 1988 — 1990 гг. служил в органах прокуратуры Черлакского и Омского районов; 1990 — 1992 гг. — следователь Военной прокуратуры (Войсковая часть №56 681); 1992 — 2003 гг. — юридическая работа в организациях.

С 2003 по 2005 гг. был заместителем начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале ООО «Межрегионгаз». После реорганизации филиала в ЗАО «Омскрегионгаз» занял должность заместителя генерального директора по общим вопросам. 2005 — 2012 гг. — генеральный директор компании ЗАО «Омскрегионгаз» (с ноября 2010 года переименовано в ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»).

В 2011 году стал депутатом Законодательного собрания Омской области. С 30 мая 2012 года является губернатором Омской области. В сентябре 2015 года Назаров выиграл выборы губернатора Омской области, набрав около 60% голосов.