За наркоторговлю калужскому подростку грозит до 8 лет лишения свободы
Кондрово, Калужская область, 30 сентября, 2017, 12:50 — ИА Регнум. 17-летний житель калужского города Кондрово подозревается правоохранителями в незаконном сбыте наркотических средств.
Как сообщил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Фокин, подросток приобретал через Интернет наркотик — марихуану, который в дальнейшем расфасовывал и продавал.
При сбыте наркотика подозреваемый подросток был задержан полицейскими с поличным. В настоящее время, следователи регионального управления СК России выясняют обстоятельства совершенного преступления. По закону, незаконный оборот наркотиков наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Напомним, с начало 2017 года органами внутренних дел Калужской области пресечена деятельность более 400 лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 40 килограммов различных веществ, включая героин, марихуану и синтетические наркотики. Раскрыто свыше 17 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств. В том числе была задержана группировка из 9 человек, распространявшая синтетические наркотики.
По данным полицейских, за последние годы в калужском регионе увеличилось количество употребления синтетических веществ, изменился и среднестатистический возраст наркоманов. В районах области наиболее сложная наркообстановка отмечается в Калуге, Обнинске и в Боровском районе.
Правоохранительными органами области в 2016 году было выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Перекрыто 2 контрабандных канала, раскрыто 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Пресечена незаконная деятельность 407 лиц, связанная с незаконным оборотом наркотиков. 68 из них являются иностранными гражданами. Осуждены 383 человека. К лишению свободы приговорены 253 гражданина.