Кондрово, Калужская область, 30 сентября, 2017, 12:50 — ИА Регнум. 17-летний житель калужского города Кондрово подозревается правоохранителями в незаконном сбыте наркотических средств.

(сс) succo Суд

Как сообщил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Фокин, подросток приобретал через Интернет наркотик — марихуану, который в дальнейшем расфасовывал и продавал.

При сбыте наркотика подозреваемый подросток был задержан полицейскими с поличным. В настоящее время, следователи регионального управления СК России выясняют обстоятельства совершенного преступления. По закону, незаконный оборот наркотиков наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, с начало 2017 года органами внутренних дел Калужской области пресечена деятельность более 400 лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 40 килограммов различных веществ, включая героин, марихуану и синтетические наркотики. Раскрыто свыше 17 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств. В том числе была задержана группировка из 9 человек, распространявшая синтетические наркотики.

По данным полицейских, за последние годы в калужском регионе увеличилось количество употребления синтетических веществ, изменился и среднестатистический возраст наркоманов. В районах области наиболее сложная наркообстановка отмечается в Калуге, Обнинске и в Боровском районе.

Правоохранительными органами области в 2016 году было выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Перекрыто 2 контрабандных канала, раскрыто 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Пресечена незаконная деятельность 407 лиц, связанная с незаконным оборотом наркотиков. 68 из них являются иностранными гражданами. Осуждены 383 человека. К лишению свободы приговорены 253 гражданина.