Москва, 30 сентября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу управы Гагаринского района столицы Ольгу Белягину. Соответствующее распоряжение столичного градоначальника опубликовано сегодня, 30 сентября, на портале мэра и правительства Москвы.

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

«Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — сказано в распоряжении.

Известно, что Белягина занимает должность главы управы Гагаринского района Москвы с декабря 2015 года.

Стоит отметить, что на недавних муниципальных выборах в столице, в Гагаринском районе безоговорочную победу одержала так называемая оппозиция в лице партии «Яблоко». Кандидаты этой партии получили все 12 мест в совете муниципальных депутатов.

Примечательно, что в Гагаринском районе находится Участковая избирательная комиссия (УИК) №2151 на которой обычно голосует президент России Владимир Путин.