Красноярск, 30 сентября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края 62-летний Александр Усс собирается принять участие в выборах главы региона, которые намечены на осень 2018 года. Об этом Усс заявил журналистам сегодня, 30 сентября.

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«На выборы губернатора я, безусловно, пойду. Надеюсь, я пришел надолго, но решать будет президент страны и красноярцы», — сказал Усс.

При этом Усс подчеркнул, что на посту исполняющего обязанности главы края он не будет работать исключительно на то, чтобы провести успешную избирательную кампанию в сентябре 2018 года.

«Я намерен работать не на предвыборную кампанию, кому мне что доказывать, меня в крае и так знают, а на результат», — сказал Усс.

Он отметил, что за предстоящий год ему предстоит многое сделать.

Кроме того, Усс утверждает, что совершенно не ожидал, что будет назначен на пост исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. Он напомнил, что год назад был избран на пост спикера законодательного собрания края и собирался продуктивно работать на этом поприще. Однако, когда ему предложили стать исполняющим обязанности губернатора, то Усс решил, что отказаться от этого предложения было бы «не по-мужски».

Что касается новых обязанностей, то для него это знакомая и понятная работа, которую он будет выполнять «без каких-либо треволнений».

Сегодня Усс планирует провести встречу с первым заместителем губернатора Сергеем Пономаренко и обсудить кадровые вопросы.

1 октября Усс намерен встретится с главой правительства Красноярского края Виктором Томенко, а также рядом краевых и городских руководителей. Исполняющий обязанности обещал, что в работе исполнительной власти края будет «определённое смещение акцентов».