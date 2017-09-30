Екатеринбург, 30 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Российский миллиардер, основатель Монархической партии, Антон Баков, намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года. Об этом он заявил 30 сентября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Stan Shebs Скипетр, держава

«Программа Монархической партии и сложившаяся крепкая партийная команда станет опорой в предвыборной кампании», — сообщил Антон Баков.

На выборы президента РФ Антон Баков идет с двумя тезисами: «династия Романовых должна быть возрождена хотя бы в качестве главы мини-государства на подобие Ватикана» и «создание монархического интернационала, священного союза, который был в XIX веке».

Отметим, что Антон Баков был депутатом Государственной Думы IV созыва, Свердловской областной думы и Законодательного собрания Свердловской области. Также он участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 и губернатора Свердловской области в 2003 годах, где занимал вторые места и прославился неординарными предвыборными кампаниями.

Антон Баков родился 29 декабря 1965 года в Свердловске, в семье инженеров завода «Уралмаш». В 1988 году с красным дипломом окончил металлургический факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, который ныне входит в Уральский федеральный университет.

Начинал бизнес-карьеру ещё студентом, создав первые на Урале частные турфирмы. В 1991 году стал оператором аэропорта «Домодедово», потом часть своего бизнеса продал партнёру. В 1992 году руководил региональным представительством рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ по Свердловской и Тюменской областям. В 1993 году был начальником Урало-Поволжского управления Министерства по делам национальностей и региональной политики РФ. В 1997 году стал директором Серовского металлургического завода. Был ближайшим соратником свердловского губернатора Эдуарда Росселя и одним из вдохновителей «Уральской республики». В 1999 году вместе с соратником Александром Бурковым создал «Движение трудящихся за социальные гарантии «Май» левой направленности. Есть в его биографии и страницы работы в Союзе правых сил и в «Единой России». В июле 2012 года основал и зарегистрировал Монархическую партию России.