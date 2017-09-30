Москва, 30 сентября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Москве будет создано инновационное фармацевтическое производство, сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы. Компания ЗАО «Биокад» получила право заключения уникального государственного контракта сроком на 10 лет. По условиям сделки, город закупит 22 наименования лекарственных средств в основном группы «онкология и иммуномодуляторы».

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Как заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Лиги пациентов» Александр Саверский, сложность при создании такого производства может возникнуть вследствие отсутствия конкурентных предложений. У многих пациентов наблюдается непереносимость предлагаемых препаратов, например, по онкологии, и в данном случае не очень понятно, будет ли что предложить Москве больным кроме препаратов компании «Биокад».

"Сложность состоит в том, что когда заключаются такие контракты, не очень понятно, что с торгами, получается, что остальные конкуренты не участвуют? Не оспариваю качество биокадных препаратов, хотя некоторые врачи не очень довольны, но не понятно, как быть с конкуренцией на этом рынке. Если у пациента на этот препарат непереносимость, таких случае полно, тогда что? В эти 10 лет пациенты не смогут получить других лекарств, которые нужны?» — заявил он.

Добавим, инвестор в течение первых трёх лет должен создать мощности по производству лекарств, их упаковке и контролю качества, при этом в отношении не менее двух лекарственных препаратов обеспечить полный цикл производства, включающий выпуск биологической субстанции. Основная цель заключения контракта — это создание современного высокотехнологичного производства, отвечающего строгим экологическим требованиям. Ожидается, что долгосрочный заказ локализованной продукции позволит существенно снизить цену закупаемых лекарств.

«Контракт с инвестиционными обязательствами позволит правительству Москвы реализовать новую схему лекарственного обеспечения, отвечающую интересам и москвичей, и бизнеса, и бюджета. Для горожан это новые рабочие места и льготное лекарственное обеспечение. Для бизнеса — гарантия стабильного спроса на производимую им продукцию», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По итогам конкурсного предложения, цена контракта составила 14 млрд рублей, цитирует пресс-службу департамента агентство «Москва». По словам Александра Саверского, заключая договоры на крупные суммы на длительный срок, нужно иметь в виду, что в условиях нестабильной экономической обстановки цены на лекарства могут сильно подняться.

«Хотя 1,4 миллиарда в год сумма не очень большая, но опять же непонятно, а если кризис? Допустим, через 2 года начнут инновационный процесс, а если цены на лекарства увеличатся? По онкологии около 30% идет непереносимость либо препарат не действует, нужно подбирать другой, а если не действует, то другого что, не дано? Не знаю, как поведет себя мэрия в данной ситуации, я не хотел бы, чтобы пациенты были обречены», — подчеркнул он.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичи жалуются на высокие цены на лекарства в столице, а также на нехватку жизненно-необходимых лекарств, которые можно было бы получить бесплатно.