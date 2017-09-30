Лондон, 30 сентября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что ситуация вокруг каталонского референдума о независимости — это первая в истории интернет-война. Об этом Ассанж написал сегодня, 30 сентября, в своём Twitter-аккаунте.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

По словам основателя WikiLeaks, граждане и правительство Каталонии используют интернет для организации референдума о независимости, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети, оккупируя здания связи и подвергая цензуре сотни сайтов и интернет-протоколов.

Ассанж характеризует происходящее вокруг референдума о независимости Каталонии как самый масштабный конфликт на Западе между людьми и государством с момента падения Берлинской стены.

Он называет это первой настоящей интернет-войной в истории человечества.

Также Ассанж, призывает всех, кому небезразлична судьба Каталонии дать отпор Гражданской гвардии и Национальному разведывательному центру Испании в киберпространстве.

«Я призываю всех наших сторонников повсюду, в том числе среди специалистов, помочь разоблачить и обойти практики со стороны Гражданской гвардии и Национального разведывательного центра, которые используются для незаконного цензурирования прессы, избирателей и правительства Каталонии», — пишет Ассанж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии пройдёт референдум о независимости региона от Испании.