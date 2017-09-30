Мурманск, 30 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Отставки высокопоставленных чиновников Мурманской области продолжаются. Вслед за вице-губернатором Мурманской области Игорем Бабенко своё место покинула глава аппарата правительства региона Светлана Поверичева. Официальных комментариев о причинах этих отставок пока нет.

Gov-murman.ru Светлана Поверичева

Сегодня, 30 сентября, источник в правительстве Мурманской области подтвердил корреспонденту ИА REGNUM отставку руководителя аппарата правительства региона.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила Светлану Поверичеву руководителем аппарата правительства Мурманской области 2 февраля 2016 года. Уже в конце июля этого года в Мурманской области разразился коррупционный скандал: двоих чиновников правительства задержали правоохранительные органы по подозрению в хищении бюджетных средств.

Среди них оказался и заместитель Светланы Поверичевой — Эдуард Никрашевский. По версии следствия, он, предварительно договорившись с заместителем руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгием Благодельским, используя служебное положение и действуя из корыстных побуждений, дал тому указание составить фиктивный договор на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области. В результате было совершено хищение казенных денежных средств. Подробности дела правоохранительные органы пока не разглашают в интересах следствия.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление об увольнении по собственному желанию вечером 29 сентября написал заместитель губернатора Игорь Бабенко. Отметим, что до своей работы в качестве одного из вице-губернаторов Бабенко занимал должность руководителя аппарата правительства Мурманской области.

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Напомним, 25 сентября губернатор Мурманской области Марина Ковтун была названа в СМИ в числе тех глав регионов, которым грозит скорая отставка. Четверо губернаторов из этого списка уже сложили свои полномочия и уступили место временно исполняющим обязанности, которых назначил президент.

Однако сама Марина Ковтун и ее пресс-служба энергично опровергали возможность отставки.

«Это всё какие-то досужие домыслы. Людям делать нечего, наверное. Я здесь работаю, здесь моя родина, мой дом. Мои полномочия до 2019 года. Я губернатор Мурманской области. Что ещё надо? Я хочу и буду работать. У меня большие планы, я думаю, мы вместе с вами ещё много чего сделаем», — заявила Марина Ковтун 28 сентября, вернувшись из командировки в Москву.

На этом фоне в анонимных политических каналах в Telegram появились предположения, что Ковтун удалось договориться в столице о продолжении своей работы на посту губернатора.