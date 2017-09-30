Москва, 30 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал сообщение о назначении государственного секретаря СШа Рекса Тиллерсона куратором по вопросу антироссийских санкций. Свое мнение на этот счёт Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблоргов Twitter.

Kremlin.ru Владимир Путин награждает Рекса Тиллерсона Орденом Дружбы

Пушков напомнил, что уже даже бывший посол США в Москве Джон Тефт согласился с тем, что антироссийские санкции никак не повлияли на обстановку на Украине. Член Совета Федерации считает, что в скором времени к такому же выводу придёт и Тиллерсон.

«Теффт уже признал, что санкции против России не изменили ситуацию на Украине. Скоро в этом убедится куратор Тиллерсон, если уже не убедился», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назначил Тиллерсона ответственным по санкциям против «Оси зла» — России, Ирана и Северной Корее.

Кроме того, Тиллерсон займётся законодательным оформлением санкций против России, введённых под надуманным предлогом о кибератаках.

Ирония ситуации заключается в том, что Тиллерсон в своё время, будучи главой нефтедобывающей компании ExxonMobil, получил из рук президента Российской Федерации Орден Дружбы.