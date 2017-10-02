Санкт-Петербург, 2 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 19 сентября на заседании Временного правительства Гвоздев представил разработанный комиссией под его председательством проект новых железнодорожных штатов. Осуществление этого проекта по приблизительному расчету требует расходов в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вносится предложение передать проект на предварительное рассмотрение комиссии из министров. Против этого возражает Гвоздев, указывая, что железнодорожники уже больше недели ждут разрешения вопроса, между тем решение откладывается со дня на день. Железнодорожники теряют веру в то, что правительство действительно желает и может решить этот вопрос. Члены Временного правительства указывают, что они действительно не в состоянии ассигновать миллиард рублей.

Железная дорога

Гвоздев говорит, что имеются категории железнодорожных рабочих, получающих по 45 р. в месяц. На эти деньги жить невозможно. Дальнейшая отсрочка решения вопроса приведет к забастовке. Однако большинство членов правительства находят эти опасения преувеличенными и постановляют передать вопрос в новую комиссию.

Члены Центрального Комитета российского железнодорожного союза, прибывшие ночью в Зимний дворец, чтобы узнать решение правительства, смотрят на положение пессимистически. Они указывают, что в течение последних восьми дней они прилагали все усилия, чтобы предупредить забастовку. В ежедневно посылаемых по линиям телеграммах они указывали на то, что железнодорожная забастовка явится катастрофой по отношению к стране и к революции. Удерживать массы удавалось лишь обещаниями, что Временное правительство само решит этот вопрос в благоприятном смысле. Они были глубоко убеждены, что в сегодняшнем заседании будет принято окончательное решение. Новая отсрочка, как они опасаются, аннулирует все их решения. Если правительство не может дать миллиарда рублей, то железнодорожники не могут из-за этого умирать с голоду. Они боятся, что забастовка неизбежна.

Временное правительство постановило поручить управляющему министерством путей сообщения образовать под своим председательством совещание из министров: финансов, торговли и промышленности, труда, продовольствия, внутренних дел, военного, морского и государственного контролера для пересмотра окладов железнодорожников и т.д. Вместе с тем оно сочло необходимым обратить внимание железнодорожных служащих на крайне затруднительное положение государственного казначейства и на тяжелые последствия, которые могут возникнуть для поставки продовольствия армии и в города от приостановки движения, против чего правительство принимает самые решительные меры.

«Новая жизнь» пишет:

«Министерство внутренних дел сообщило комиссарам, что оно считает недопустимым совмещение этой должности с участием в какой-либо профессиональной, партийной или классовой организации, так как это обстоятельство лишает комиссара возможности быть объективным и независимым».

«Новая жизнь» пишет:

«Совет Р. и С. Д. г. Ростова-на-Дону обратился к министру внутренних дел Никитину с требованием отстранить от должности комиссара Ростова Зеелера ввиду принадлежности его к партии к.-д. Никитин телеграфировал Совету, что он не может исполнить его требование вследствие неосновательности мотивов»

Закаспийский Областной Совет телеграфировал Временному правительству о контрреволюционной работе правительственного комиссара, профессора Доррера, который натравляет казаков на пехоту, одобряет Корнилова, угрожал в воззвании к населению подавить Советы вооруженной силой и т. д.

«Речь» пишет: «В настоящее время свободны восемь министерских постов…»

Александр Верховский

«Известия» пишут:

«По предложению военного министра генерала Верховского при нем образован представительный выборный орган из делегаций на Демократическое совещание армейских комитетов и Советов солдатских депутатов в следующем временном составе: шесть от действующей армии, три от тыловых частей, три от военного отдела ВЦИК. Организованный Совет срочно просматривает проект об армейских организациях».

Временное правительство постановило разрешить привоз из Америки для снабжения Финляндии до 60 000 тон пшеничной муки. Также оно опубликовало закон о сахарной монополии.

На Всероссийском демократическом совещании после выступления последнего оратора от Киевского съезда народов президиум ставит на голосование вопрос о коалиции. Представитель кооперации по мотивам голосования заявляет, что состав данного Демократического совещания не может быть источником власти и решения его для группы не обязательны, но голосовать группа будет за коалицию.

Представитель Гельсингфорса и Свеаборга матрос Шишкин говорит:

«Коалиционное министерство у моряков Балтфлота и гарнизона Финляндии ни доверием, ни поддержкой пользоваться не будет… Если и сейчас будет принято коалиционное министерство, то такое решение матросы Балтфлота и Свеаборгский гарнизон не будут считать для себя обязательным. Матросы Балтфлота заявляют определенно, что власть должна перейти в руки Советов. Против создания коалиционного министерства матросы подняли боевые флаги».

Результаты голосования: за коалицию — 766, против — 688, воздержавшихся — 38. Далее президиум к принятому постановлению о коалиции с цензовой буржуазией предлагает две поправки на голосование. Первая: «За пределами коалиции остаются те элементы как кадетской, так и других партий, которые причастны к корниловскому заговору». Вторая поправка гласит: «За пределами остается партия народной свободы». Троцкий по мотивам голосования заявляет:

«Будучи сторонником передачи всей власти Советам и непримиримыми противниками коалиции с цензовыми элементами, мы поддерживаем своим голосованием и первую, и вторую поправки. Для всех ясно, что означает наше голосование: оно не содержит ни прямого, ни косвенного признания принципа коалиции, а означает лишь отлучение от власти корниловцев и кадетской партии вообще».

От «Единства» заявляют, что они будут голосовать за первую формулу. Мартов от меньшевиков-интернационалистов и Камков от левых эсеров заявляют, что будут голосовать против первой и за вторую поправку. Большинством 798 против 139 при 196 воздержавшихся принимается первая поправка. За вторую поправку высказалось 595 голосов против 493, воздержалось — 72.

На голосование ставится вся формула в целом вместе с поправками. Гоц от эсеров и Дан заявляют, что так как вне кадетов коалиция невозможна, то они будут голосовать против резолюции в целом. Каменев от фракции большевиков заявляет, что большевики будут голосовать против коалиции, так как они за передачу власти Советам. Спиридонова от левых эсеров заявляет, что они будут голосовать против коалиции. Мартов — за резолюцию с поправками.

За резолюцию голосуют 183 человека, против нее — 813, и 80 воздержалось. Президиум предлагает завтра президиуму совместно с представителями всех групп политических течений и центральных комитетов устроить совещание, на котором путем уступок прийти к соглашению по вопросу о власти. Предложение принимается. Далее собрание по предложению президиума принимает следующую резолюцию:

«Всероссийское демократическое совещание постановляет, что оно не разъедется до тех пор, пока им не будут установлены условия организации и функционирования власти в приемлемой для демократии форме».

Делегаты Демократического совещания

«Рабочий путь» печатает длинную резолюцию общего собрания команды черноморского флотского экипажа. Первое требование — передача всей власти в руки Совета. Того же требуют делегаты 23 пехотных сибирских и латышских полков. Другие сведения, печатаемые из провинции, говорят об огромном росте везде влияния большевиков.

Центрофлотом разослана телеграмма всем флотским комитетам:

«Центрофлот считает своим долгом разъяснить, что вопрос о спорной квартире послужил только выяснением того непримиримого отношения между Центрофлотом и морским министерством, которое созревало со дня корниловщины и раньше как явно враждебные выступления некоторых чинов морского штаба против демократических организаций, так и покровительственное поведение штаба к зафиксированным контрреволюционерам.

Центрофлот, являясь органом выборным, считает, что распускать его могут только избиратели, а не Временное правительство, а поэтому продолжает свою деятельность; продолжая сношения с своими подведомственными организациями, Центрофлот предлагает флотским и судовым комитетам высказаться по этому вопросу и добавляет, что весь Балтийский флот в своей резолюции выражает Центрофлоту в настоящем его составе полное доверие и поддержку.

Просим товарищей не обращать внимания на выкрики желтой прессы и сохранять хладнокровие. О дальнейших событиях сообщим».

Пленарное заседание Центрального Комитета Балтфлота при участии судовых комитетов и представителей матросской фракция Гельсингфорсского Совета Р. и С. Д. приняло резолюцию о поддержке Центрофлота (распущенного правительством). Резолюция заканчивается заявлением, что права своих организаций флот будет отстаивать всеми имеющимися в его распоряжения средствами. Срочно послана к Вердеревскому и ВЦИК делегация с указанием на необходимость восстановления Центрофлота.

Кронштадтский Совет Р. и С. Д. принял следующую резолюцию по вопросу о Центрофлоте:

«Кронштадтский Совет выражает свой протест против реакционного постановления Временного правительства, видя в нем грубое нарушение прав выборных демократических учреждений, постановления, являющегося одним из ряда контрреволюционных шагов Временного правительства, узурпировавшего власть революционного народа и объявившего открытый поход против всех завоеваний революции».

Общее собрание делегатов флота и судовых и ротных комитетов в Ревеле, обсудив вопрос о роспуске Центрофлота, вынесло резолюцию, в которой говорится:

«Предлагаем Центрофлоту продолжать его работу, не уступая ни одного из своих требований, и если Временное правительство под каким-либо предлогом откажется от исполнения требования Центрофлота, а также и наших, то мы с оружием в руках выступим на защиту своих требований».

В конфликт между правительством и Центрофлотом вмешался ВЦИК, который сегодня делегировал для переговоров двух своих членов: Соколова и Богданова.

Митинг у матросов

В связи с изменившимся составом Московского Совета был переизбран Исполком. От рабочих депутатов выбрано 32 большевика, 16 меньшевиков, 9 эсеров и 3 объединенца. В президиум избраны большевики: Игнатьев, Аванесов, Ногин, Смидович и Рыков, меньшевики: Хинчук, Кибрик, эсер Зито и объединенец Гальперин. Председателем избран Ногин. Состоялось также перевыборы в Исполком от солдатских депутатов. Избраны 26 эсеров, 16 большевиков и 9 меньшевиков.

Из Москвы в Ташкент выехала карательная экспедиция под начальством генерала Коровиченко.

В Орехово-Зуеве прошла голодная демонстрация 25 000 человек, связанная с закрытием одного из крупных местных заводов. На ней были собраны деньги в помощь голодающим.

Гельсингфорсский Совет, выслушав доклад вернувшегося из Могилева делегата, постановил настаивать на применении к арестованному Корнилову и его сообщникам тюремного режима, требовать коренной реорганизации ставки, расформирования преданных Корнилову войск, недопущения расформирования верного революции георгиевского батальона. Совет заявляет, что эти требования будут поддержаны всеми имеющимися средствами.

Начались выборы в финляндский сейм, которые идут очень оживленно.

В связи с реконструкцией Временного правительства за последние дни в Москве состоялся ряд политических совещаний. Так, «Известия» сообщают, что на квартире Коновалова состоялось совещание представителей торгово-промышленного мира.

ЦК всероссийского ж.-д. союза утром обратился к железнодорожникам с воззванием, где пишет, что работы комиссии под председательством Гвоздева закончились, и Временное правительство на ближайшем же заседании должно утвердить выработанные расценки. Ввиду этого Комитет призывает не начинать стачек.

Митинг в Финляндии

Центральный железнодорожный комитет получил сведения, что на линиях дорог Московско-Курской, Киево-Воронежской, Самаро-Златоустовской сильное брожение. Рабочие и служащие заявляют, что они не могут ждать. На некоторых участках Курской дороги начались частичные забастовки рабочих железнодорожных мастерских. ЦК принимает срочные меры к недопущению забастовки: он связался с представителями союза, находящимися в Петрограде, и предупредил, что если в ближайший срок не будут распубликованы выработанные новые нормы оплаты труда, то всеобщая железнодорожная забастовка неминуема. «Известия» пишут:

«Центральный Комитет всероссийского железнодорожного союза принимает героические усилия к недопущению железнодорожной забастовки. Однако сегодня получены сведения, что частичные забастовки уже начались на некоторых дорогах.

Так, на станции Тула организовался забастовочный комитет. Также образовался забастовочный комитет на станции Конотоп и в Самаре. Самарский комитет по всей линии разослал воззвание, в котором указывается, что Временное правительство совершенно игнорирует требование железнодорожных служащих. Ходатайства их переходят из комиссии в комиссию, и нет иного исхода, как путем забастовки добиться удовлетворения своих требований. А требования эти насущные. Хлеб вздорожал, цены на обувь поднялись до невероятных размеров.

В воззвании указывается конечный срок 19 сентября, после чего забастовка будет объявлена. Воззвание отправлено Временному правительству, председателю Демократического совещания, Центральному Комитету Советов и пр.

Сегодня на Виндаво-Рыбинской дороге началась частичная забастовка. Несколько пригородных поездов отменены».

«Новая жизнь» пишет:

«Союз ж.-д. рабочих энергично протестует против принудительной записи рабочих и отчислений от их заработка на пользу недавно образовавшегося всероссийского ж.-д. союза, которую делает администрация ж. д.»