Минск, 30 сентября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Автор и корреспондент ИА REGNUM Сергей Шиптенко совместно с адвокатом в Минске закончил ознакомление с материалами уголовного дела №16 121 110 481. Ознакомление продолжалось с 29 августа по 28 сентября. В деле 17 томов. По делу проходят четверо обвиняемых: С. Шиптенко, Ю. Павловец, Д. Алимкин и Ю. Баранчик. Первые трое находятся с декабря 2016 года в СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске. В экстрадиции четвертого фигуранта, Ю. Баранчика, правоохранительные органы России отказали белорусским коллегам, ибо Дорогомиловский суд г. Москвы не счел доводы белорусских «силовиков» убедительными и не увидел в предоставленных материалах состава преступления.

ИА REGNUM Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко полностью отрицает все предъявляемые ему обвинения, назначенных по его делу экспертов ГУНПЦ ГКСЭ считает некомпетентными в вопросах экстремизма. Эти люди: Г. Гатальская, А. Андреева и А. Кирдун — ранее, в рамках РЭК, делали «экспертное заключение» №51. А потом следователь назначил (ему посоветовали назначить?) их же проводить психолого-лингвистическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела.

Сергей Шиптенко со следствием не сотрудничал, показаний против кого бы то ни было не давал. На условия содержания не жаловался. Состояние здоровья, по его словам, удовлетворительное.

С. Шиптенко благодарит за поручительства друзей и ранее не знакомых ему людей, направивших свои ходатайства в Следственный комитет г. Минска для изменения ему меры пресечения.

С. Шиптенко благодарен всем, кто смог донести слова правды до читательской аудитории, несмотря на созданную в ходе «охоты на ведьм» истерию, подогреваемую психозом местечковых шовинистов. Он приглашает всех присутствовать на судебном процессе. Прежде всего исследователей феномена экстремизма, ученых и журналистов из Российской Федерации и Белоруссии. Для них, по его мнению, это будет бесценный опыт.

ИА REGNUM неоднократно заявляло о том, что дело авторов агентства сфальсифицировано, а белорусские власти, потворствуя росту агрессивного национализма и русофобии в республике, аналогично тому, как это происходит на Украине с 2014 года, с декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников ИА REGNUM по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни, по которым им грозит до 12 лет заключения.