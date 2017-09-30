Оренбург, 30 сентября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбурге легковой автомобиль врезался в рекламный щит. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служа Главного управления МВД России по Оренбургской области.

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Сообщается, что ДТП произошло в 6:44 по местному времени (4:44 мск) на проезде Братьев Знаменских. Водитель легкового автомобиля марки BMW не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита.

В автомобиле находились четверо молодых людей. Удар был такой силы, что трое из них погибли на месте, четвертый был госпитализирован.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.