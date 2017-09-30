Вашингтон, 30 сентября, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Представители офиса специального прокурора по расследованию «российского вмешательства» во внутриполитические дела США Роберта Мюллера приступили к допросам сотрудников Белого дома. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Fox News со ссылкой на два источника.

Matt H. Wade Белый дом, США

Сообщается, что следователи уже допросили исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности генерала-лейтенанта в отставке Джозефа Кита Келлогга.

По данным источников, допрос касался бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Также утверждается, что Келлоггу были продемонстрированы данные расследования в отношении Флинна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отставку с поста советника главы Белого дома по нацбезопасности Майкл Флинн подал 14 февраля. Поводом для этого послужила его встреча с послом России в ВашингтонеСергеем Кисляком, в ходе которой якобы обсуждались антироссийские санкции. Представители команды Трампа и сам Флинн этот факт опровергали. В должности советника Майкл Флинн успел проработал менее месяца.

Политические противники Трампа в лице Демократической партии раздули и использовали этот скандал для организации специального расследование, которое используется как рычаг давления на администрацию.