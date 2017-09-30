Варшава, 30 сентября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Владелец одного из магазинов в польском городе Барлинек вывесил объявление о досмотре, которому будут подвергаться все граждане Украины, решившие сделать какую-либо покупку в его торговой точке. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Польше.

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«Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке», — сказано в объявлении, которое повесил хозяин магазина. Объявление написано на польском и украинском языках.

В Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Польше пригрозили привлечь к ответственности всех, кто причастен к этому «скандальному примеру дискриминации на основе национальности».

По данным местных СМИ, владелец магазина вынужден был снять объявление в течение дня из-за его «неудачной формулировки».

При этом он заявил, что для его бизнеса, да и Барлинека в целом украинцы являются «большой проблемой», так как они воруют намного чаще, чем поляки.