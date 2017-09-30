* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 30 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия при поддержке союзных сил отбила мощную сконцентрированную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стратегически важную трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира. Об этом накануне, 29 сентября, сообщает Reuters.

Onedio.com Сирийская армия

Напомним, южная трасса, ведущая от Пальмиры до Дейр-эз-Зора через пустыню является главным путем снабжения группировки сирийских войск, которая освобождает город и близлежащие районы от террористов.

По этой дороге ежедневно прибывают в Дейр-эз-Зор автоколонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Креста с гуманитарными грузами. Также по этой трассе осуществляется снабжение войск.

Боевики неоднократно пытались перерезать эту трассу, чтобы осложнить положение сирйиских войск в районе Дейр-эз-Зора, но сделать это им не удавалось.

Очередная мощная сконцентрированная атака ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нацеленная на перерезание единственной линии снабжения была отбита сирийской армией при поддержке союзных сил. Шоссе находится под полным контролем сирийской армии.