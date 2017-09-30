Киев, 30 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал армии Виктор Муженко крайне напуган — он уверен, что Российская Федерация после совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» не вывела свои войска с территории Белоруссии и не иначе, как готовит марш-бросок на Киев, который некому защищать, так как ВСУ сейчас доблестно «воюют» в Донбассе. Примерно это Муженко заявил накануне, 29 сентября, в интервью агентству Reuters.

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«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из объявленных 12 500 военнослужащих, из которых 3000 были русскими, но их было значительно больше», — заявил начальник Генштаба ВСУ.

Он также подчеркнул, что по его мнению, учения «Запад-2017» носили «наступательный характер».

Стоит отметить, что за словами Муженко скрывается самая банальная ложь. Российские военнослужащие в количестве трёх тысяч человек действительно находились на территории Белоруссии в период учений «Запад-2017», но по окончанию маневров вернулись в места постоянной дислокации.

Это подтверждено всеми международными наблюдателями, а также самим президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который вовсе не в восторге от того, что российские военные могут остаться на белорусской территории.

В своих мнимых страхах Муженко воспроизводит пропагандистские лозунги министра обороны Германии Урсулы фон де Ляйен, которая заявила, что в учениях «Запад-2017» будут принимать участие не заявленные 12 700 военнослужащих России и Белоруссии, а аж «100 тысяч российских солдат».

Напомним, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота бандеровцы и их пособники старательно вбивают в голову своему населению, а также западным политикам бредовую установку о том, что Россия якобы «воюет» с Украиной.