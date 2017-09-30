Якутск, 30 сентября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. На встрече с волонтерами и делегатами XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Егор Борисов выразил надежду, что республика на мероприятии будет представлена достойно, передает корреспондент ИА REGNUM.

СахаМедиа Глава Якутии Егор Борисов с делегатами

С точки зрения количественной это не вызывает сомнений: делегация Якутии, которая поедет в Сочи, является самой многочисленной среди всех субъектов ДФО. От республики в мероприятии примут участие 150 активных лидеров молодёжи, 40 волонтёров окажут помощь в его организации. Кроме того, 43 делегата отобраны Международной ассоциацией корпоративного образования. Это можно считать достойным результатом года молодежи, который проходит сейчас в регионе.

«Я очень горжусь, что в последнее время в мероприятиях самого разного — регионального, федерального и международного — уровня активное участие принимает молодёжь нашей республики», — подчеркнул глава.

Но в не меньшей степени его интересует и качественная сторона дела. Отметив умение молодёжи Якутии чётко обозначить свою гражданскую позицию, Борисов призвал продвигать на форуме интересы региона. Ведь Якутия по праву гордится тем, что сохранила естественный прирост населения, показывает рост по основным макроэкономическим показателям, привлекает инвестиции в свою экономику. Недаром Республика Саха (Якутия) занимает первое место в рейтинге готовности регионов РФ к будущему.

Егор Борисов не сомневается, что яркие, молодые и целеустремленные делегаты достойно представят свою родину.

«Уверен, что среди вас есть будущие руководители, специалисты высшего класса, организаторы производства, те, кто будет более быстрыми темпами развивать свою республику. Сегодня в мире происходит много глобальных процессов, из которых нужно суметь вычленить те, что принесут пользу Якутии, будут направлены на её дальнейшее развитие. В этом главная задача вашего участия в международном фестивале», — отметил глава.

С 29 сентября в Якутске стартовал семинар по подготовке республиканской команды. Ребятам выдали значки с символикой фестиваля — голубем мира. Специально для делегатов модельер Юрий Лукин смоделировал эксклюзивные жилеты в национальном стиле.