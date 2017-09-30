Чэнду, Китай, 30 сентября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» с космодрома Сичан 29 сентября, сообщает газета Global Times.

Space.skyrocket.de ИСЗ Яогань

Запуск произошел с космодрома Сычан, расположенного в провинции Сычуань — в северной части Китая.

Спутники «Яогань-30» будут проводить электромагнитное зондирование и другие эксперименты.

Кроме того, стало известно, что запуск новых спутников стал уже 251 запуском ракет семейства «Чанчжэн».

Напомним, что 29 сентября Китай также осуществил запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2B» со спутником китайской системы геопозиционирования Beidou.