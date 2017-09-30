Вашингтон, 30 сентября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назначил своего государственного секретаря Рекса Тиллерсона «главным по санкциям» против «Оси зла» — России, Ирана и Северной Кореи. Соответствующий меморандум за подписью Трампа опубликован накануне, 29 сентября, на официальном сайте министерства финансов США.

Kremlin.ru Владимир Путин награждает Рекса Тиллерсона Орденом Дружбы

Согласно этому меморандуму, российский орденоносец Тиллерсон будет отвечать за законодательное закрепление антироссийских санкций, введённых ещё при предыдущем президенте США Бараке Обаме из-за воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны на Украине. Кроме того, госсекретарь будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, которые были введены против России из-за голосовных обвинений в якобы организации кибератак.

Тиллерсон наделяет полномочиями по решению о выдаче виз лицам, которые, по мнению США, «наносят ущерб кибербезопасности», действуя в интересах России.

Напомним, ранее американский Минфин выпустил директиву, согласно которой новые антироссийские санкции, которые были приняты Конгрессом США и которые был вынужден подписать Трамп, так как не мог наложить на них вето, вступят в силу с 28 ноября. Санкции касаются ограничения финансирования банков и компаний нефтегазового сектора России.

Отныне, максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, сократится до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней. Напомним, что сейчас эти параметры составляют 30 дней и 90 дней соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом не смогла развернуть политику США в сторона деэскалации напряженности в отношениях с Россией, а лишь усилила этот конфликт. Трамп, который первоначально высказывался в пользу отмены санкций, в ходе внутриполитической борьбы в США был вынужден изменить свою позицию и следовать политике в русле предыдущей администрации Обамы.