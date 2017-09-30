Якутск, 30 сентября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Ровно за месяц до начала всероссийского слета студенческих отрядов Глава Якутии Егор Борисов лично проинспектировал ход подготовки к нему, передает корреспондент ИА REGNUM. Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый окончанию 58-го трудового сезона, пройдёт с 27 по 30 октября в Якутске, и станет центральным событием Года молодёжи в Республике Саха (Якутия).

СахаМедиа Рэпер L’One

Ожидается приезд 1300 бойцов студенческих отрядов из 76 регионов страны. Кроме того, в работе слёта примут участие порядка 400 гостей и участников из Якутии, 250 волонтёров и около 50 почётных гостей. Таким образом, в мероприятиях слёта примут участие 2 тыс. человек.

Чиновники, отвечающие за размещение, питание, транспортное обслуживание участников, отчитались о полной готовности. 27 сентября 2017 года в Якутске состоялось первое масштабное мероприятие, посвященное 58-му всероссийскому слету, в котором приняли участие около 500 бойцов, командиров и комиссаров студенческих отрядов всех направлений со всей Якутии. На мероприятии «За месяц до #ВССО58» ребята станцевали флешмоб под всеми известную «Якутяночку» от рэпера L’One, концерт которого пройдет в Якутске 29 октября. Леван L’One Горозия, покинувший Якутию ради музыкальной карьеры в столицы, всегда откликается на просьбы земляков. Так, Леван стал официальным послом Международных спортивных игр «Дети Азии» и дал бесплатный концерт в 2016 году в столице Якутии во время проведения VI Международных Спортивных Игр «Дети Азии».

Глава региона не раз подчеркивал, что опирается в своей работе на активность молодежи, в которой видит настоящее и будущее республики. По инициативе Егора Борисова 3 июля 2010 года в Якутии было создано молодежное правительство в целях вовлечения молодежи в решение социально-экономических задач развития региона, совершенствования системы отбора, подготовки резерва управленческих кадров, повышения их правовой и политической культуры. На IX съезде в 2016 году в Казани молодежное правительство Якутии было признано лучшим в стране.