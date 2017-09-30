Белогорск, Амурская область, 30 сентября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Ограничительные меры, которые были введены в городе Белогорске Амурской области после того, как военнослужащий расстрелял своих сослуживцев и покинул место несения службы, отменены. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.

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Напомним, вечером 29 сентября во время ночных стрельб на полигоне военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, ожидавшим на огневом рубеже. Офицер и ещё двое военнослужащих были убиты, ещё двое получили ранения и были госпитализированы. Стрелявший скрылся с полигона, взяв с собой автомат и патроны.

По предварительным данным, стрелявший был уроженцем Дагестана в звании ефрейтора — Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. Он был призван на военную службу недавно в городе Нижневартовске.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В военном ведомстве заявили, что рассматривают различные версии произошедшего, в том числе нервный срыв у стрелявшего.

Ранее сегодня стало известно, что правоохранительные органы и силовики настигли беглеца в районе Автобата. При задержании он оказал упорное сопротивление и был ранен.

Рана оказалась смертельной и нападавший скончался на месте.

Ещё накануне, в связи с инцидентом на полигоне, мэр Белогорска Станислав Мелюков ввел ограничительные меры в городе. В частности, были ограничены учебный процесс в школах на 30 сентября, а также отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Теперь все ограничения сняты.