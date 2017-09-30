Москва, 30 сентября, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Доставка в Россию основной массы туристов, оставшихся за рубежом из-за ситуации с компанией «ВИМ-Авиа», будет завершена ко 2 октября, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Оценивая итоги совещания оперативного антикризисного штаба по организации перевозок «ВИМ-Авиа», проведенного российским министром транспорта Максимом Соколовым, ассоциация предположила, что за предстоящие выходные из Антальи (Турция) основная масса «застрявших» туристов будет вывезена.

«Судя по тому, что Росавиация наращивает объемы вывоза из Антальи (вчера 8 рейсов, сегодня 8, в выходные — 14), вывоз основной массы туристов, «задержавшихся» в Турции из-за отмененных рейсов «ВИМ-Авиа», планируется практически закончить к понедельнику», — говорится в сообщении.

Турция — Россия является самым актуальным в этой ситуации направлением, поскольку на турецких курортах вылета ожидает наибольшее число российских туристов.

Напомним, проблемы с «ВИМ-Авиа» вскрылись 25 сентября: оказалось, что авиакомпания имеет большие долги перед аэропортами, и ее чартерные рейсы были отменены. Руководство компании отправлено под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела.

В российском министерстве транспорта ежедневно проходят совещания по ситуации с «ВИМ-Авиа». На них сообщается, сколько пассажиров удалось доставить в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании вечером 29 сентября было сказано, что за границей на текущий момент находятся более 28 тысяч российских граждан — клиентов «ВИМ-Авиа».