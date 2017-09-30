Белогорск, Амурская область, 30 сентября, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Отмененные в городе Белогорске (Амурская область) связи с ЧП в военной части занятия в школах возобновлены по решению мэра Станислава Мелюкова, 30 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Walterwefer Колесо обозрения в парке Белогорска

Уточняется, что решение принято после появления информации о гибели виновника нападения на военнослужащих в части.

«По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все запланированные ранее мероприятия состоятся в штатном режиме, в том числе и ярмарка выходного дня.

Напомним, военнослужащий одной из частей в Амурской области застрелил троих сослуживцев насмерть и ранил еще двоих во время ночных стрельб. После нападения он скрылся с места ЧП с автоматом и боеприпасами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, при попытке задержать его, беглый злоумышленник оказал сопротивление и был убит. Им показался уроженец Дагестана.