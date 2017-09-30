Москва, 30 сентября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Проект постановления о порядке идентификации мессенджерами пользователей по абонентскому номеру без их согласия разработан российским правительством, сообщается на официальном портале проектов нормативных актов.

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«Согласие пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями на обработку его персональных данных организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями в целях осуществления идентификации не требуется», — сообщается в проекте.

Для зарегистрированных в России мессенджеров станет доступна идентификация пользователей по абонентскому номеру. Иностранные мессенджеры для идентификации пользователей должны будут заключать соглашения с сотовым оператором.

Напомним, в июле российский президентом подписан закон, вводящий понятие «мессенджер» в правовое поле. Согласно документу, в обязанности мессенджера входит идентификация пользователей по абонентскому номеру.

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