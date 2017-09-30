Пекин, 30 сентября, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с 68-й годовщиной образования КНР, сообщает газета Global Times.

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«Сотрудничество между Китаем и Монголией развивалось и расширялось по всем направлениям за последние годы в рамках всестороннего стратегического партнерства», — заявил Баттулга.

Он поблагодарил Си за долгосрочную поддержку и развитие прагматического сотрудничество на равных взаимовыгодных условиях и установление дружеских отношений между странами.

По его словам, визит лидера КНР в Монголию в 2014 году является знаком того, что китайско-монгольские отношения имеют для Си высокую значимость.

«Безвозмездная помощь и концессионные займы китайского руководства поддержали развитие монгольской экономики», — отметил Баттулга

Он также добавил, что надеется на совместное развитие с Китаем по всем стратегическим направлениям в рамках взаимовыгодного партнерства.

Отметим, что, все же, отношения между Китаем и Монголией не такие безоблачные. Так, в январе 2017 года Китай предостерегал Монголию от приема Далай-ламы — китайского диссидента, выступающего за отделение Тибета. А в 2006 году после визита Далай-ламы в Монголию, Китай отменил авиарейсы между Пекином и Улан-Батором.