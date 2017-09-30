Москва, 30 сентября, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Более 28 тысяч российских граждан — клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа» — находятся за рубежом, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

На состоявшемся 29 сентября вечернем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», которое провел российский министр транспорта Максим Соколов, прозвучала информация о числе перевезенных пассажиров.

Так, по состоянию на 21:00 мск рейсами «ВИМ-Авиа» перевезены 1 355 человек. На момент совещания было выполнено 12 перелетов и четыре рейса находились в полете.

«Всего в пунктах иностранных государств находится около 28 500 пассажиров, — говорится в сообщении. — Наибольшее количество в Турции — около 8 000 пассажиров».

29 сентября планировалось доставить из этой станы порядка 3 200 тысяч человек. Сегодня из Турции планируется вывезти около 3 200 пассажиров.

По озвученным на совещании прогнозам, до 1 октября число вылетающих пассажиров увеличится до 2 500 человек в сутки. Снижение пассажиропотока начнется уже на следующий день.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за большой задолженности. На предприятии введено внешнее управление, в отношении руководства возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В результате проблем авиакомпании люди, находящиеся за рубежом, не смогли вовремя вылететь в Россию. Особенно напряженным направлением оказалась Турция, откуда возвращаются туристы после отдыха.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева и генеральный директор Александр Кочнев отправлены под домашний арест.