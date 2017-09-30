Пекин, 30 сентября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Средняя продолжительность жизни в Китае выросла на 8,6 года за 35 лет, сообщает 29 сентября агентство «Синьхуа».

Pxhere.com Китайские пенсионеры

По информации, представленной в «белой книге», выпущенной Отделом информации Госсовета КНР, средняя продолжительность жизни в Китае на 2016 год составила 76,5 года, что на 8,6 лет выше, чем в 1981 году.

Материнская смертность сократилась с 88,9 на 100 тыс. человек в 1990 году до 19,9 на 100 тыс. человек в 2016 году. В свою очередь, детская смертность упала с 34,7 на 1000 в 1981 году до 7,5 на 1000 в 2016 году.

«Ключевые показатели здоровья китайцев в основном лучше, чем в среднем по странам со средним и высоким уровнем дохода населения, а значит, Китай достиг Целей развития тысячелетия», — говорится в книге.

Напомним, что Китай поставил задачу к 2020 году полностью побороть в стране нищету, что позволит ему выйти в разряд стран среднего уровня достатка населения. По официальным данным, еще несколько десятков миллионов населения страны живут за гранью бедности без доступа ко многим благам современной цивилизации.