Пекин, 30 сентября, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Восемь человек погибли, еще семь пропали без вести в результате мощного ливня, обрушившегося на западную центральную часть Китая, сообщает 29 сентября агентство «Синьхуа».

Paul Gonzalez Осадки в КНР

Как стало известно, непрекращающиеся проливные дожди, начавшиеся 24 сентября, заставили 54 тыс. человек покинуть жилище и эвакуироваться в безопасное место в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хубэй, Сычуань и Шэньсе.

Министерство общественной безопасности также сообщает, что более 2200 домов было разрушено, еще 12 тыс. получили повреждения, а прямой экономический ущерб достиг 1,95 млрд юаней ($293,2 млн).

Напомним, что только одной провинции Шэньси в связи с разгулом стихии был нанесем ущерб более 540 млн юаней ($81 млн). Еще в начале 2017 года китайские метеорологи предсказывали аномально дождливый год.