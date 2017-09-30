Шэньчжэнь, Китай, 30 сентября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Первый прямой авиарейс между китайским Шэньчжэнем и Москвой был открыт 29 сентября, сообщает агентство «Синьхуа».

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Самолет Airbus A333 рейса CZ8371 авиакомпании China Southern Airlines может перевозить до 284 пассажиров. Первый рейс состоялся 29 числа. Следующие два запланированы на 2 и 4 октября.

Как утверждает издание, это уже третий прямой рейс, соединяющий Шэньчжэнь и города Европы следом за Франкфуртом и Миланом.

Билет эконом класса будет стоить 1750 юаней (порядка $262), включая все сборы, утверждают в China Southern Airlines.

Напомним, что Китай активно налаживает новые прямые рейсы между своими городами и городами Европы и Азии в рамках проекта «Нового шелкового пути». Ранее Китайская корпорация HNA приобрела аэропорт в немецком городе Рейнланд-Пфальце.