Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Три человека пострадали в Нью-Йорке в результате наезда фургона на пешеходов, сообщает New York Daily News.

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Инцидент произошел в центре города на пешеходном переходе. Возле Пенсильванского вокзала фургон наехал на людей, поскольку, как объяснил водитель, в машине заклинило педаль газа: отпустить ее помешал коврик.

Отмечается, что полученные пешеходами травмы не опасны. Водитель не пытался бежать и дал разъяснение правоохранителям.

Напомним, наезды автомобилей на толпу людей за последние полтора года стали активно использоваться для совершения терактов. Первым в череде подобных преступлений стал теракт в Ницце (Франция) 14 июля 2016 года.

Ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За этим событием последовала череда аналогичных терактов на территории европейских государств.

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