Вашингтон, 30 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Куратором антироссийских санкций назначен госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Соответствующие обязанности прописаны в меморандуме о распределении полномочий между должностными лицами в команде американского президента Дональда Трампа — между главой Минфина США, главой Государственного департамента и директором национальной разведки.

«Настоящим я (президент США) делегирую государственному секретарю функции и полномочия, возложенные на президента, на следующие положения Закона о противодействии Америке через санкции от 2017 года», — говорится в документе, после чего перечисляются статьи.

Напомним, антироссийские санкции, введенные США после событий 2014 года на Украине и затем неоднократно продлявшиеся и расширявшиеся, в определенный момент сильно обострили дипломатический кризис в российско-американских отношениях.

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Несмотря на намеки Трампа о том, что санкции — не самый лучший способ «поладить с Россией», американский президент в августе 2017 года подписал очередной антироссийский санкционный закон.

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