Вашингтон, 30 сентября, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Отставка американского министра здравоохранения Тома Прайса принята президентом США Дональдом Трампом, передает NBC.

Hhs.gov Томас Прайс

«Секретарь HHS [Министерство здравоохранения и социальных служб США] Том Прайс сегодня подал в отставку, и президент Трамп принял», — говорится в сообщении

Напомним, 27 сентября Трамп раскритиковал Прайса. Президент недоволен тем, что Прайс оказался замешанным в деле о растрате бюджетных средств. Он обещал принять решение по Прайсу вечером 30 сентября.

В настоящее время в отношении Прайса ведется расследование: его подозревают в том, что он мог оплачивать чартерные авиарейсы за счет государственных средств. Разбирательство идет уже неделю.

Поводом к разбирательству стала публикация в американской газете Politico, обвинившей Прайса в том, что он 26 раз использовал частные лайнеры для полетов по стране. Согласно публикации, на эти перелеты израсходовано из бюджета $300 тыс.

В ходе расследования выяснилось, что озвученная сумма затрат занижена. Министр не признает незаконности своих действий, уверяя, что летал исключительно по служебным делам.