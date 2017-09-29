Хабаровск, 30 сентября, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Ликвидация военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев на полигоне в Амурской области, проведена во время задержания: злоумышленник оказал сопротивление и был убит, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

BenjaminNelan Трагедия

Напавший на сослуживцев ефрейтор при задержании оказал сопротивление, угрожая жизни военнослужащим подразделения антитеррора. Против него было применено табельное оружие: злоумышленник убит.

Напомним, нападение на военнослужащих в Амурской области во время ночных стрельб произошло 29 сентября. Ефрейтор открыл огонь по своим сослуживцам, застрелил трех человек и ранил двоих, а затем скрылся с автоматом и боеприпасами.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Беглого ефрейтора объявили в розыск. Министр обороны России Сергей Шойгу направил в регион комиссию во главе с главой Главного штаба Сухопутных войск.

Читайте подробнее: Шойгу направил комиссию ГШ СВ в регион, где военный расстрелял сослуживцев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленником, напавшим на сослуживцев, оказался уроженец Дагестана, проходивший службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне.