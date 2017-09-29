Киев, 30 сентября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Вывод российских войск с белорусской территории после военных учений «Запад-2017» произошел не полностью: большая часть подразделений осталась в Белоруссии, заявил Виктор Муженко, начальник Генштаба Украины в интервью Reuters.

Колосс, Франциск де Гойя, (приблизительно 1814-1818) А гигант уже ушел?

По словам украинского представителя, заявления Москвы о полном выводе войск и техники после учений ложны. На самом деле в Россию отправились лишь военная авиация и «несколько подразделений».

Как украинский генерал заявил в интервью, основная часть военных и техники так и осталась в Белоруссии.

Напомним, совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября 2017 года. В маневрах участвовали порядка 13 тысяч военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, обсуждая «Запад-2017» с американскими политиками, заявил:

«Мнимая прозрачность учений, только выборочный и ограниченный доступ к небольшой части учений не рассеяли обоснованные опасения международного общества относительно атакующего характера учений».

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