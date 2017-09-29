Москва, 30 сентября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Задержанного в российской столице скандального оппозиционера Алексея Навального отпустили. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Выпустили из полиции. Всем спасибо за поддержку. План сорвать региональные митинги не сработает, — написал он. — Завтра Оренбург, послезавтра — Архангельск».

Навальный передал «большой привет всем, кто пришел-таки на встречу с Навальным без Навального в Нижнем Новгороде».

Дело в отношении Навального будет рассмотрено Симоновским судом Москвы 2 октября 2017 года, сообщила в Twitter Кира Ярмыш, пресс-секретарь оппозиционера.

«Суд в понедельник в 15.00. Обвинение предъявлено по 20.2.8», — говорится в твите.

Напомним, 29 сентября Навального задержали в Москве. В этот же день в Нижнем Новгороде задержали Леонида Волкова, начальника штаба Навального.

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Отметим, что на 29 сентября в Нижнем Новгороде штаб оппозиционера запланировал несогласованный митинг на площади Маркина. В ГУ МВД по Нижегородской области призвали граждан проигнорировать провокационное и незаконное мероприятие.

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — сообщили в региональной прокуратуре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Навального составлен протокол об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).