Москва, 30 сентября, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Постановление об аресте Дмитрия Долгополова и Анны Сухоносовой, жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу украинских спецслужб, выдано Московским окружным военным судом, сообщили в ФСБ.

George Hodan Арест

Напомним, 29 сентября 2017 года в Симферополе ФСБ задержала Сухоносову и Долгополова по подозрению в шпионаже. Долгополов проходит военную службу в Крыму.

В ФСБ сообщили, что эти российские граждане собирали и передавали украинским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Информация касалась деятельности частей и соединений Черноморского флота.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК России). В ходе допроса Долгополов признался в сотрудничестве с Киевом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ опубликовало видео задержания Сухоносовой и Долгополова.

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