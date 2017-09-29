Белогорск, Амурская область, 30 сентября, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Уроженец Дагестана, ефрейтор 1994 года рождения, устроил стрельбу на полигоне в Амурской области, сообщили в пресс-службе мэра города Белогорска.

Alexander V. Solomin Вокзал станции Белогорск Забайкальской железной дороги, Белогорск

«По имеющейся информации, военнослужащий, ефрейтор Абдулахадов Гасан Омарович 1994 года рождения, уроженец Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащий с конца сентября этого года проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне.

Напомним, 29 сентября 2017 года в Приамурье в одной из воинских частей военнослужащий ударился в бега после того, как расстрелял своих сослуживцев. Он прихватил с собой боеприпасы и автомат.

Инцидент произошел во время ночных стрельб. Погибли два солдата и офицер, ранения получили еще двое военнослужащих. По одной из версий, причиной ЧП мог послужить нервный срыв.

Устроившего бойню ефрейтора ищут. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследованием занялось главное военное следственное управление Следственного комитета России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.