Вена, 30 сентября, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Нападение на редакцию издания «Лента.ру» в российской столице осудил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Гарлем Дезир, сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

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Комментируя нападение, которое произошло утром 29 сентября, Дезир сказал:

«Я осуждаю эту атаку и приветствую скорейшее начало расследования, призывая к преследованию тех, кого это касается».

«Все нападения на средства массовой информации должны быть полностью расследованы, чтобы предотвратить атмосферу безнаказанности», — добавил он.

Напомним, утром 29 сентября неизвестные разбили окна в бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве, подожгли здание и разрисовали стены здания.

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