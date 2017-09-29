Оттава, 30 сентября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Канадские власти не будут сокращать свой дипломатический персонал на Кубе вслед за США из-за скандала с «акустическими атаками» на дипломатов, передаёт телеканал CTV News.

Nick Kenrick Старая Гавана

Как отмечается, несколько канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также пострадали в начале 2017 года, тем не менее повторения подобных инцидентов не было уже с весны.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно о решении Госдепартамента США сократить персонал своего американского посольства на Кубе на 60% и оставить в Гаване только ключевых сотрудников дипведомства. Кроме этого, Вашингтон решил прекратить на неопределённый срок выдачу виз на Кубе.

В МИД Кубы решение США назвали «поспешным», отметив, что оно нанесёт вред как двусторонним связям, так и сотрудничеству Гаваны и США по вопросам, представляющих интерес для обеих стран.

Напомним, в конце августа в Госдепартаменте заявили, что по меньшей 16 американских дипломатов на Кубе могли подвергнуться воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьёзные проблемы со здоровьем.