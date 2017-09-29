Париж, 30 сентября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность помочь снизить напряжённость в отношениях между Багдадом и региональным правительством Курдистана, 29 сентября сообщает Reuters.

Enno Lenze «Пешмерга»

Макрон призвал власти Ирака избегать дальнейшей эскалации напряжённости, вызванной референдумом о независимости Иракского Курдистана.

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Как заявили в офисе президента Франции, в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади Макрон пригласил премьер-министра посетить Париж 5 октября, чтобы обсудить вопрос, связанный с Иракским Курдистаном.

Макрон добавил, что жизненно необходимо сохранить единство страны, чтобы одержать победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стабилизировать ситуацию в Ираке.

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Напомним, после референдума о независимости, прошедшего 25 сентября, центральное правительство Ирака потребовало от регионального правительства Курдистана передать пограничные пункты, нефтяные месторождения Киркука и аэропорты под контроль Багдада.

29 сентября в 18:00 по местному времени Багдад ввёл запрет на международное воздушное сообщение с Иракским Курдистаном. Ранее в правительстве Ирака заявили, что в спорные с курдами районы будут направлены войска.