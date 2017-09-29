Лондон, 29 сентября, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Стоимость ремонта часовой башни Вестминстерского дворца, на которой находятся знаменитые часы Биг-Бен в Лондоне возросла в два раза. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Биг-Бен, Лондон

Эта знаменитая башня была возведена в 1859 году по проекту английского архитектораОгастеса Пьюджина и названа в честь сэраБенджамина Холла, куратора строительных работ. Часы на башне заработали в том же году.

21 августа в 12:00 часы прозвучали в последний раз перед большой реставрацией башни, которую планируют закончить к 2021 году. При этом, даже после реставрации большой колокол часов не будет работать регулярно — его будут включать только по особым случаям.

До этого колокол не прекращал отбивать время с момента её создания, не считая реставрации 1983−1985 годов и планового ремонта в 2007 году.

Первоначально реставрационные работы оценивались в 29−45 млн фунтов стерлингов, однако проект оказался более сложным и обширным.

На ремонт башни Биг-Бена будет потрачено почти вдвое больше, чем предусматривалось ранее, — около 61 млн фунтов стерлингов ($81,7 млн).

Стоимость работ увеличена из-за неожиданно высокой сложности работ по реставрации циферблата: необходимо будет отремонтировать маятник, сам механизм и башню. Решение об увеличении сметы были принято после инспекции.