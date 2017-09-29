Вашингтон, 29 сентября, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Референдум, проведенный в Иракском Курдистане, является нелегитимным, и США не признают его итоги, заявил 29 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

jan Sefti Курды

В сообщении главы американского внешнеполитического ведомства указано, что данный референдум носит односторонний характер, а его законность не выдерживает никакой критики.

При этом, подчеркнул Тиллерсон, США призывают все заинтересованные стороны воздержаться от применения насилия.

«Соединенные Штаты не признают референдум, проведенный в Иракском Курдистане и считают его односторонним, а его итоги незаконными», — сказал Рекс Тиллерсон.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявляла, что Вашингтон выступает за единый демократический Ирак и испытывает по данному поводу «глубокие опасения». По мнению администрации США, это ослабит Ирак в деле борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в противостоянии с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иракском Курдистане 25 сентября был проведен референдум о независимости, в итоге которого более 93% голосовавших высказались за выход из состава Ирака. Ирак и большинство стран региона осудили данный шаг руководства курдской автономии.