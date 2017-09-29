Лондон, 29 сентября, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Великобритании назвало недопустимыми слова премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй об угрозе, которая якобы исходит от Москвы в отношении европейских государств. Соотвествующее заявление сделал официальный представитель российского посольства в Лондоне, сообщает ТАСС.

Борис Ефимов. «НАТО — стоп». 1969

«Считаем подобные высказывания недопустимыми, в особенности с учётом заявляемой британским правительством готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией», — заявили в российском дипломатическом представительстве в Великобритании.

Напомним, Тереза Мэй, выступая перед британскими военнослужащими в эстонском городе Тапа, заявила, что войска военного блока НАТО находятся в этой прибалтийской стране для предотвращения угрозы, которая якобы исходит от России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине, инспирированного Западом, военный блок НАТО принял решение о расширении своей военной инфраструктуры в странах Восточной Европы. При этом наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в Восточной Европе направлено исключительно против России.