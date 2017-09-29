Багдад, 29 сентября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Министерство транспорта Ирака объявило о закрытии международного авиасообщения на территории Иракского Курдистана, сообщает 29 сентября официальная страница ведомства в Facebook.

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На такие меры официальный Багдад пошел после референдума о независимости Иракского Курдистана.

«Министерство транспорта напоминает, что Управление гражданской авиации запретило международные рейсы в аэропорты Эрбиля и Сулеймании», — указано в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что при этом внутреннее авиасообщение между иракскими регионами и курдской автономией не прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на призыв властей Ирака к зарубежным авиакомпаниям приостановить с 29 сентября рейсы в международные аэропорты Сулеймании и Эрбиля в Иракском Курдистане, авиасообщение между Ереваном и Эрбилем продолжается.

В Иракском Курдистане 25 сентября состоялся референдум о независимости, в ходе которого более 93% жителей региона высказались за выход из состава Ирака. Ирак, а также большинство стран региона осудили данный шаг руководства курдской автономии.