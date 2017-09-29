Мурманск, 29 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Мурманской области свой пост покинул заместитель главы региона Игорь Бабенко. Как сообщил ИА REGNUM источник в областном правительстве, под конец рабочего дня 29 сентября чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Gov-murman.ru Игорь Бабенко

Официально отставку заместителя Марины Ковтун в областном правительстве не комментируют. По какой причине Игорь Бабенко решил уйти — пока неизвестно.

Напомним, Игоря Бабенко назначили на должность заместителя губернатора в июне 2014 года. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства.

Ранее Следственное управление СКР по Мурманской области сообщило об аресте бывшего подчинённого Игоря Бабенко. В СИЗО по подозрению в хищении бюджетных средств оказался заместитель руководителя аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский.

По версии следствия, он, предварительно договорившись с заместителем руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» Георгием Благодельским, используя свое служебное положение и действуя из корыстных мотивов, приказал тому составить фиктивный договор на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области. В результате было совершено хищение государственных денежных средств. Подробности дела правоохранительные органы пока не разглашают в интересах следствия.