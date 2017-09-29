Керчь, Крым, 29 сентября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Вот уже четвертый день Крымский полуостров отрезан штормом от большой земли, и не дает ни малейшего шанса уставшим уже от отдыха туристам вернуться к привычной, обыденной жизни и работе. В такой же ситуации оказались несколько сотрудников ИА REGNUM, один из которых сегодня, 29 сентября, решил оценить и запечатлеть обстановку у Керченской паромной переправы.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Автобусы

Очередь на переправу началась за пару километров до стоянки регистрации на паром. На подъезде дежурит несколько экипажей ДПС, останавливают прибывающие машины, интересуются целью поездки. Сразу удалось поговорить с сотрудником парома, который рассказал, что машин с утра практически не было. Основная часть приехала сегодня утром, так как на официальном сайте переправы висело объявление о возможном возобновление работы с 29 сентября. Хотя возобновление работы обещалось только по факту улучшения погоды.

По словам сотрудника переправы, такая задержка в работе совершенно обычна, шторм как шторм. Он поделился мудростью, что если ветер не стихает за три дня, то шторм обычно длится еще трое суток. Впрочем, точного прогноза не решается дать никто. Наш собеседник считает, что если выйдут все шесть имеющихся на переправе паромов, то справятся с таким наплывом машин за сутки, но четыре из них способны выйти в море только при среднем ветре, а еще два — лишь в полный штиль.

Стоянка переправы заполнена легковыми машинами, автобусами и грузовиками. Водитель одного из микроавтобусов рассказал, что ждет парома с 27 сентября, что в этих местах катается постоянно и переправляться приходится часто. Как правило, паромы отправляются и в штормовые дни — в моменты небольшого улучшения погоды — но не в этот раз. Есть автобусы, которые стоят на переправе с 25—26 сентября. Благо, для пассажиров бойцами МЧС была разбита полевая кухня, где они могли бесплатно получить горячий чай и перловую кашу.

Все залы ожидания забиты. Люди за картами и за беседой коротают время до долгожданной погрузки на паром. По переправе ходят слухи о выделенных ожидающим раскладушках, но их обнаружить не удалось. Минтранс в помощь пассажирам с детьми и людям пожилого возраста на ближайших путях поставили обшарпанный, старенький состав из десяти вагонов, где люди могли бы полежать и отдохнуть. Для прохода туда нужно получить специальный билет.

В целом все мирно и спокойно. Пока мы возвращались домой, переправа перешла из режима «закрыта» в «по фактической погоде», что внушает немного надежды. Конечно, избавить туристов и крымчан от таких проблем может лишь строящийся мост.

Впрочем, по опасению жителей Крыма, мост может добавить и новые трудности, такие как отсутствие парковок в курортных городах Крыма, пробки из-за слабой пропускной способности местных дорог. Но, как говорят сами крымчане: «Никто не говорил, что будет легко».