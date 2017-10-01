Москва, 1 октября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде выразил признательность генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву за соответствующее принципам добрососедства решение вопроса о транспортировке российского плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» по Балтике. Как сообщают РИА «Новости», Бренде направил Лихачеву письмо, в котором сообщил, что высоко ценит партнерство между Россией и Норвегией в области радиационной безопасности и в особенности сотрудничество между Росатомом и Норвежским агентством по ядерной и радиационной безопасности.

Радиационная безопасность

«Хорошим примером добрососедского сотрудничества стал наш конструктивный диалог относительно транспортировки судна «Академик Ломоносов». Мы признательны за то, что Росатом принял во внимание норвежские озабоченности», — отмечается в письме.

В Росатоме отметили, что все решения, связанные со строительством и транспортировкой плавучего атомного энергоблока для проекта плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «были и останутся максимально публичными». «Мы уверены в безопасности технологий и работ, проводимых на ПАТЭС, и стараемся максимально открыто информировать наших партнеров в странах Балтийского региона о планах реализации проекта, а все решения принимаются с учетом их интересов», — подчеркнули в госкорпорации.

Напомним, плавучий энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции, которая предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Энергоблок строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Заказчик строительства концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Росатома) планирует ввести его в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

В основу проекта положены проверенные в течение нескольких десятилетий технологии ледокольных ядерных реакторов. На энергоблоке установлены две реакторные установки КЛТ-40С мощностью по 35 МВт. Проект ПАТЭС разработан в соответствии с требованиями МАГАТЭ по безопасности, и с большим запасом прочности, который, по мнению специалистов, делает реакторы плавучего энергоблока неуязвимыми для цунами и других природных катаклизмов.